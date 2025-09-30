Tres policías menos: Entérate por qué se quedaron sin trabajo

El Gobierno de la Provincia oficializó la destitución de tres efectivos de la Policía de Salta mediante decretos publicados en el Boletín Oficial. Los casos involucran a dos cabos y a un agente, separados de la fuerza por distintas faltas graves tras sumarios administrativos.

En primer lugar, el Decreto Nº 623 dispuso la cesantía de la cabo M.G.G. La agente fue acusada de incurrir en conductas que constituyen “falta muy grave” según el Reglamento General de la Policía, con agravantes previstos en el artículo 140 inciso c) del Decreto 1490/2014.

Tras el sumario, se concluyó que la conducta de M.G.G vulneró de manera seria las normas de servicio. El Gobierno destacó que el procedimiento respetó el debido proceso y el derecho de defensa.



La cabo C.B.P.C fue destituida por exoneración. La medida se fundamenta en una condena dictada en 2022 por el Tribunal de Juicio, lo que motivó un sumario administrativo que acreditó la transgresión al artículo 104 del Reglamento Policial y al artículo 61 inciso b) de la Ley 6193 de Personal Policial. El dictamen de Asuntos Internos y de Fiscalía de Estado aconsejó su separación definitiva de la fuerza.

Por último, el Decreto Nº 625 resolvió la destitución por cesantía del agente L.A.Q, incurrió en siete inasistencias consecutivas e injustificadas durante 2024, configurando abandono de servicio. El expediente acreditó la falta y, tras garantizar su derecho a descargo, se decidió la cesantía.

Las medidas responden al ejercicio del poder disciplinario del Estado y a la aplicación de la Ley 6193 de Personal Policial, que regula las sanciones por faltas graves.