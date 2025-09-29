Caso Jimena Salas: Dieron detalles de la investigación y chats claves

Este lunes se reanudaron las audiencia de debate, con distintas declaraciones; un oficial de policía que en enero del 2017 prestaba servicio en la dependencia de Vaqueros y actuó como oficial de servicio tras la muerte de Jimena Salas; el oficial a cargo del equipo investigativo; y personal de la Unidad de Investigación UGAP.

Se debe recordar que la Unidad Fiscal integrada por los fiscales penales Mónica Poma, Leandro Flores y Gabriel González, representa al Ministerio Público Fiscal, en la audiencia de debate contra Adrián Guillermo y Carlos Damián Saavedra como coautores del delito de homicidio calificado por alevosía, ensañamiento, criminis causa por el concurso premeditado de dos o más personas y femicidio en perjuicio de Jimena Beatriz Salas.

Luego de la declaración del oficial, fue el turno de personal de la Unidad de Investigación UGAP, en este contexto declaró un oficial que al momento de los hechos se desempeñaba en la División de Homicidios y tuvo intervención en diferentes tareas durante la primera etapa de investigación.

Por último declaró el oficial a cargo del equipo investigativo a partir de la creación de la Unidad Fiscal, en abril del 2022. Este realizó una exposición con soporte multimedia y de manera pormenorizada explicó cómo, en base a algunas líneas investigativas planteadas en forma previa, llegaron a los hermanos Saavedra, quienes se señalaban como sospechosos a partir de indicios que fueron recogidos.

En este sentido, planteó además el análisis de los antecedentes delictivos de los sospechosos y las actividades que realizaban durante el crimén. Se refirió también a los análisis de comunicación, de imágenes de video, fotografías, relevamiento de testigos y otras diligencias que practicaron a partir de los dispositivos secuestrados y se reprodujeron videos, audios y conversaciones por mensajería que resultan vinculantes para los acusados.

Al finalizar con los testimonios previstos para la jornada, los jueces José Luis Riera, Mónica Faber y Maximiliano Troyano, dispusieron un cuarto intermedio hasta este martes 30 a las 8.30, para continuar con la ronda de testimoniales.