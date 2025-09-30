Luciano De Cecco jugará su sexto Mundial de Vóley

Luciano De Cecco volvió a hacer historia en el vóley internacional. Con 37 años, el capitán de la Selección Argentina disputó su sexto Mundial, un hecho inédito para el deporte nacional. Su padre, Ricardo De Cecco, actual entrenador de Salta Basket, compartió su emoción y admiración por el logro.

“Después de la Liga Italiana tuvo una operación y meses de inactividad importante. Me sorprendió cómo volvió a jugar. Pensé que le iba a costar más”, contó Ricardo en diálogo con la prensa. El armador brilló especialmente tras la fase inicial, demostrando una vez más su talento único.

"Es muy groso que un jugador dispute seis Mundiales y cuatro Juegos Olímpicos”

Para el entrenador, el reconocimiento no siempre es proporcional a la magnitud de la carrera de Luciano. “No se valora tanto como debería. Es muy groso que un jugador dispute seis Mundiales y cuatro Juegos Olímpicos. Mantener ese nivel es impresionante”, afirmó con orgullo.

Consultado sobre cómo vive verlo en la cancha, fue claro: “Me sigue sorprendiendo la cabeza competitiva que tiene. Juega sin presión en los momentos difíciles, y eso es algo que no se enseña”.

El destino quiso que la familia viva separada desde hace años, pero el vínculo sigue intacto. “Tratamos de achicar los tiempos sin vernos. En vez de que sean ocho o nueve meses, que sean cinco”, explicó Ricardo.

Luciano De Cecco es considerado uno de los mejores armadores del mundo, fue abanderado olímpico, medallista y ahora se encamina al Salón de la Fama del vóley. Para su padre, el mayor orgullo va más allá de los logros deportivos: “Lo que más me emociona es que todos me dicen que es una gran persona, eso vale más que cualquier comparación con Messi”.



