Juventud vuelve a la acción ante Boca Unidos

Por la primera fecha de la Zona reválida, Juventud Antoniana vuelve a la competencia este domingo desde las 18 horas, cuando visite a Boca Unidos en Corrientes.

El "Santo" buscará arrancar con el pie derecho esta nueva etapa del torneo, con el objetivo de romper una larga racha negativa como visitante. Hace dos años que el equipo no logra sumar de a tres fuera de Salta, y este domingo ante Boca Unidos en Corrientes tendrá una nueva oportunidad para cambiar la historia.

La buena noticia para el técnico Germán Noce es que ya cuenta con todo el plantel a su disposición. Luego de dos semanas de párate en el Torneo Federal A, para los equipos que no lograron clasificar y deberán disputar la Reválida en busca del segundo ascenso, el Santo se prepara para volver a la acción.

Juventud disputará el partido de ida el próximo domingo 5 de octubre, mientras que la revancha está programada para el viernes 10 en el estadio Padre Ernesto Martearena.