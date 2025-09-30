Padres acusan a las autoridades de "minimizar" la problemática en la escuela de Boulogne Sur Mer

Gran polémica se desató este lunes tras la denuncia de abuso y bullying en un establecimiento educativo de zona Sudeste. Padres de la escuela Delfín Leguizamón, de B° Boulogne Sur Mer, decidieron sacar a la luz todo lo que venía sucediendo, aparentemente, en manos de un menor que incitaba a sus compañeros a realizar actos sexuales de todo tipo e incluso grabarse para enviar por WhatsApp.

En la joranada de ayer se concretó una reunión respecto a la gravísima denuncia que involucra menores en el ámbito educativo. De la reunión participaron Directivos, Supervisor y padres. Una mamá dio su palabra al respecto y dijo que: "Fue muy conflictiva. Estuvo el supervisor y personal de la policía. El personal de la policía no sabía de lo que estabamos hablando, ellos a lo único que venían era para dar un taller de ' prevención sexual' y lo mismo el supervisor.

Sobre el supervisor, la mamá aseguró que : "El supervisor me discutía que nunca hubo abuso, le dije que me dijera la definición de abuso sexual y para él tendría que haber habido acceso carnal, psicológico para él no es abuso. Que es lo que el nene generaba con todos los nenes, incluso hay un nene discapacitado que no quiere venir a la escuela, lo tenían como un juego. Le hacía hacer cosas".

Ely, la mamá referente aseguró que la mamá del menor no estaba al tanto ya que: "Cuando terminamos la reunión, la mamá nos confronta a nosotras y nos dice 'Yo soy la mamá' supuestamente era la tía y le digo 'yo no sabía que vos era la mamá' esto porque la Vicedirectora le dijo que la madre nunca se hizo presente, y al identificarla las mamás la reconocieron como una mamá que siempre está, que es presente".

Es más, contó que meses atrás, la mamá del menor en cuestión había pedido a la directora asistencia psicologica por un hecho que su hijo vivió en el baño que detonó en que " Ya no hacía la tarea, se portaba mal, estaba diferente. Se minimizó todo, para la Directora y para el Vicedirector es una jugarreta de nenes" cerró por Multivisión.