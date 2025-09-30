Agustina Álvarez denunció que Muratore sigue cobrando a puesteros del Mercado

La polémica en torno al Mercado San Miguel no se detiene. Esta vez, la concejal Agustina Álvarez denunció públicamente que una fundación vinculada a la familia Muratore continúa cobrando alquileres a los puesteros, pese a que estos fueron reubicados en galpones provisorios por las obras en el histórico predio.

En diálogo con Aries FM, Álvarez sostuvo: “Hay unos galpones donde derivaron un sector de los puesteros del mercado, por el tema de las obras. Hay una fundación que le pertenece a Muratore hijo y se está realizando cobros del alquiler de los puestos”.

La edil cuestionó duramente la falta de transparencia que implica esta situación: “Nosotros veíamos que la participación de esta fundación transmitía desigualdad y evitaba la transparencia. Había personas que se servían de los puesteros, todo lo contrario a la función del Estado. Es decir, son comerciantes que corresponden al mercado San Miguel pero que no están operando allí, sino en un lugar donde la municipalidad los deriva”.

Según explicó, pese a que se intentó modificar esta modalidad mediante una ordenanza, las prácticas siguen vigentes.

“Lo que nosotros intentamos cambiar sigue pasando”

Álvarez relató que ya recibió un recibo por un monto de 300 mil pesos, lo que reforzó sus sospechas sobre los manejos alrededor de los puestos. “En el transcurso de estos días voy a estar yendo al mercado a hablar con los puesteros para poder cambiar esto. No quiero que vuelva a pasar lo mismo”, enfatizó.

La concejal también destacó que la situación quedará bajo análisis de la nueva administración del mercado, encabezada por la doctora María Figallo. “Cuando expuse esta situación, ya había sido designada la Dra. Figallo, así que la investigación se va a retomar desde la intervención. Con respecto a este tema, es todo muy raro”, cerró.