Falleció el motociclista que protagonizó un siniestro vial en la Avenida Kennedy

Hoy se confirmó el fallecimiento del joven que protagonizó un siniestro vial durante la mañana de ayer en la Avenida Kennedy, a la altura del Jockey Club.

De acuerdo a la información publicada por QuePasaSalta el joven perdió la vida mientras se encontraba bajo atención médica producto del siniestro que vivió ayer.

Es que durante la mañana del lunes, el joven se habría descompensado mientras se trasladaba en su motocicleta por lo que perdió el control del vehíiculo y cayó al asfalto. De inmediato, personal del SAMEC y oficiales de la Policía de la Provincia de Salta llegaron al lugar para atender al hombre.