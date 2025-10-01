Polémica en Orán: Un proyecto de ordenanza busca que los supermercados ofrezcan Wi-Fi gratis

Interior01/10/2025
Supermercados chinos

El Concejo Deliberante de San Ramón de la Nueva Orán tratará un proyecto de la concejal Patricia Honoria Segovia (Evolución Radical) que propone exigir a todos los supermercados habilitados dentro del ejido municipal ofrecer a sus clientes conexión Wi-Fi gratuita.

La iniciativa, que ya cuenta con dictámenes de comisión, busca promover la inclusión digital y mejorar la experiencia de los consumidores. Según su autora, el acceso a internet en espacios de concurrencia masiva es hoy un servicio básico que beneficiaría a estudiantes, trabajadores y vecinos, informó InformateOrán.

Sin embargo, la propuesta genera polémica: el Concejo puede legislar sobre lo público y la administración municipal, pero no tiene facultades directas para imponer obligaciones a empresas privadas. Por ello, el expediente 092/2025 abre un debate no solo sobre conectividad, sino también sobre los límites de competencia del cuerpo deliberativo, que podría estar excediendo lo permitido por la Carta Orgánica.

