Mataron e incendiaron a un cobrador de bingos, los acusados irán a juicio por jurado

El distrito judicial de Tartagal se prepara para su primer juicio por jurado, que tendrá como caso central el homicidio de Adrián Pérez, un cobrador de bingos, ocurrido en julio de 2024 en las afueras de General Mosconi.

El fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Tartagal, Gonzalo Ariel Vega, solicitó juicio ante el Juzgado de Garantías 1 para tres hombres de 32, 39 y 56 años, imputados como coautores del delito de homicidio criminis causa.

El hecho ocurrió el martes 2 de julio de 2024, cuando se encontró una camioneta incendiada en el camino alternativo que desemboca en el basural de General Mosconi, con un cuerpo en la caja. Según la investigación, la víctima fue herida mortalmente con un arma blanca antes de ser incinerada.

Las tareas de investigación, a cargo de la Unidad de Investigación UGAP Tartagal, incluyeron relevamiento de testigos, análisis de cámaras de seguridad y comunicaciones, lo que permitió individualizar a los acusados.

La autopsia confirmó que la causa de muerte fue la herida de arma blanca en uno de los pulmones, y que el fuego afectó al cuerpo cuando ya estaba sin vida.

Pérez residía en Cerrillos y realizaba viajes frecuentes al norte provincial por su trabajo en la cobranza de bingos. La fiscalía sostiene que los acusados, conocedores de su actividad y del manejo de importantes sumas de dinero, lo asesinaron para apropiarse de la recaudación y tratar de asegurar su impunidad.

El fiscal Vega destacó que, por la gravedad y características del caso, este será el primer juicio por jurado en Tartagal, marcando un precedente histórico en el distrito judicial.