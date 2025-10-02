Fuerte repudio en Mosconi por un escándalo que involucra a la intendenta

En un nuevo episodio del escándalo que involucra a la Intendenta de General Enrique Mosconi, Ana Guerrero Palma, tras una pelea en el interior de una clínica, donde tanto la denunciante como la mandataria terminaron con lesiones, el Concejo Deliberante tratará en la mañana de este Jueves una presentacion de parte de un grupo de concejales que buscan el repudio hacia el accionar de la Jefa comunal.

Denis Ramírez, Concejal de dicha localidad habló al respecto y explicó que: "Junto con la concejal Sardina, el martes hemos hecho una presentación de un proyecto de resolución donde ponemos de manifiesto, nuestro repudio al accionar que tuvo nuestra representante municipal en la conocida clínica en la ciudad de Tartagal".

El edil citó el artículo 34 de la Carta Orgánica para justificar la presentación realizada en la orden del día y dijo que: "Hemos recibido las responsabilidad, al ser elegidos, de hacer respetar lo que establece nuestra Ley Magna, en la Carta Orgánica Municipal, la Ley 6943, que en su artículo 34 establece que la responsablidad que tiene un funcionario más la señora Intendente. Tenemos que mantener nuestra postura, es priorizar lo que establece la Carta Orgánica Municipal".

Ramirez confirmo que están siendo asesorados legalmente y explicó que: "Es una situación que amerita que nosotros estemos asesorados legalmente, en este caso el estudio del señor Sergio Heredia, nos está asesorando" Y citó que: "En el artículo 34 de nuestra carta orgánica municipal establece que si el funcionario no cumple con un comportamiento adecuado puede ser destituido".

Al ser consultado por Mosconi TV, sobre la posibilidad de pedir la destitución de la Intendenta Ana Guerrero Palma, el edil dijo que: "No, porque tenemos que juntar los dos tercios de los votos. Nosotros con este proyecto de resolución, nosotros estamos primeramente empezando a plantear lo que corresponde, que es un repudio al accionar de la Intendente".

Sin denuncia pero con renuncia de por medio

Denis Ramírez explicó que: "La denuncia establece que a las 10 de la mañana fue el hecho, entonces nosotros no tenemos ninguna información que haya una resolución que establezca que ella no estaba en el cargo jerárquico" y agregó que "quien la acompañaba es un guardaespalda, un policía retirado. Estamos averiguando que tipo de guardaespalda, quién paga, quién se lo puso".

Además contó que la clínica donde fue el hecho, no realizó denuncia. "Hasta donde nostros averiguamos, la clínica no considera que haga falta una denuncia porque ya había hecho la denuncia la empleada y dado que el esposo de la intendenta presentó su renuncia, aseguran que no buscan politizar el asunto".

Por último explicó que este jueves 2 de Octubre, el proyecto de Resolución será tratado en la sesión del que iniciará a las 10 de la mañana.