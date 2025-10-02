Confirman que el centro de salud de Aguas Blancas pasará a ser hospital

Fue en su visita al norte de la provincia cuando el ministro de Salud Pública, Federico Mangione, anunció la elevación del actual centro de salud de Aguas Blancas a la categoría de Hospital de Nivel II, lo que eficientizará la atención en las instalaciones fronterizas.

La decisión tomada desde el gobierno provincial busca fortalecer la capacidad de atención sanitaria en la localidad, cuyo crecimiento demográfico y nueva condición de municipio generaron una mayor demanda de servicios de salud.

Al respecto del anuncio el interventor de la comuna fronteriza, Adrián Zigarán, habló con FM Aries donde ponderó los alcances de esta medida, pensando en la mejora de la atención que habrá para las miles de personas que concurren al municipio del área limítrofe.

Primeramente aclaró que al centro de salud zonal “se lo va lo va a elevar a hospital, no es que se va a construir un edificio nuevo, sino que al centro de salud se le elevará la categoría a Hospital de Nivel II”, ahondó el interventor.

También indicó que, con el nivel del rango, “el lugar va a sumar rayos X, laboratorio, médicos de presencia permanente, ambulancia permanente… la categoría significa una asignación presupuestaria para cargos que permitirán un funcionamiento en una zona donde hay 20.000 personas en movimiento los fines de semana”, indicó.

Dato que mencionó es que ahora, lo que se ingrese mediante el cobro de salud a extranjeros, ya no se destinará al hospital de Orán, sino que ahora quedará para el futuro hospital de Aguas Blancas. También que, en principio, serán tomados como argentinos aquellos extranjeros que se presenten con el DNI argentino, para luego avanzar con controles en base a la depuración que deberá hacerse de los padrones, con una investigación judicial en curso.