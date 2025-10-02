El Mercado en tu Barrio vuelve a la UNSa ¡Hay descuentos de hasta el 30%!

La zona norte de la ciudad volverá a contar con los descuentos y beneficios que ofrece El Mercado en tu Barrio, el cual se ubicará en el predio de la Universidad Nacional de Salta (UNSa). 

El próximo miércoles de 11 a 13 hs. estará en el ingreso por avenida Bernardo Houssay 450, donde se podrán aprovechar descuentos de hasta el 30% en productos de la canasta básica desde frutas, verduras, carnes, pescado, pollo, lácteos, panificados, artículos de limpieza, neumáticos, entre otros.

El Mercado busca acompañar a la economía familiar y fomentar la compra directa de productores y emprendedores locales, acercando a distintos puntos de la ciudad esta oportunidad de precios y productos. 

En esta oportunidad no solo se beneficiarán las familias de la zona, sino también toda la comunidad educativa, permitiendo un ahorro importante en productos esenciales. 

