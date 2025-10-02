Mirá cómo la policía con " bodycams", persiguen y demoran sujetos con drogas en Tartagal

El 27 de septiembre de 2025 a las 20.30 am motoristas de Tartagal patrullaron sectores de la ruta nacional 34 en el marco de los operativos de Protección Ciudadana que se realizan diariamente en distintas jurisdicciones.

En ese contexto, advirtieron que dos hombres en moto al notar la presencia policial intentaron evadir las patrullas. La actitud sospechosa alertó a los efectivos quienes le dieron alcance e hicieron un procedimiento preventivo de identificación. Eran dos hombres de 37 y 36 años.

Entre las prendas de vestir llevan marihuana equivalente a más de 30 dosis. Fueron demorados por infracción a la Ley 23737 y puestos a disposición de la Fiscalía Penal 1.

El procedimiento fue registrado con bodycams , una herramienta tecnológica que sumó la Policía de Salta para el trabajo de calle y distintas intervenciones de seguridad.