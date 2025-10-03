El Albo con una duda, viajó a Córdoba

Por la última de la etapa regular de la Primera Nacional, Gimnasia y Tiro visita a Racing de Córdoba, próximo sábado desde las 15:30hs, en Miguel Sancho, en Nueva Italia.

El equipo de “Tete” Quiroz viene de empatar de manera agónica ante Atlanta y con ese resultado quedo en quinta posición y sin posibilidades de jugar con beneficios de definir los cuartos de final con ventaja deportiva.

Por eso el Albo se jugará todas sus chances en Nueva Italia, se buscar quedarse en el cuatro puesto para tener ventaja deportiva.

El plantel realizó la práctica formal de fútbol y el entrenador aún mantiene una incógnita en la defensa. Gabriel Díaz padece una molestia física y no participó del entrenamiento por precaución; en su lugar ingresó Adolfo Tallura.

En el mediocampo también hubo movimientos: Jonás Aguirre ocupó el lugar de Juan Galetto. Más allá de estas variantes, todo indica que el DT mantendría el resto del once que disputó la última fecha.

Lautaro Gordillo y Heredia siguen su proceso de recuperación y quedaron descartados para viajar a Córdoba.