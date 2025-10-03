ATSA Salta dijo presente en el Congreso Nacional de Sanidad en Córdoba

La Delegación de ATSA Salta, encabezada por su Secretario General Eduardo Abel Ramos, participó en el Congreso Anual de la Sanidad realizado en La Falda, Córdoba, bajo la organización de la Federación FATSA. El evento reunió a más de 600 delegados y delegadas de todas las filiales de ATSA del país.

El Congreso estuvo presidido por el Secretario General de FATSA, Héctor Daer, acompañado por el Consejo Directivo y por el histórico dirigente Carlos West Ocampo. Durante las jornadas se expuso el trabajo realizado en el último año, destacando las acciones en materia de capacitación y la defensa de los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras de la Sanidad en Argentina.

En representación de Salta, Ramos expresó el orgullo de poder llevar la voz de los trabajadores de la provincia al ámbito nacional: “Reafirmamos que el camino es la justicia social y la solidaridad, que llevamos como bandera, y que tenemos que estar juntos, unidos, con fuerza para construir el futuro que queremos”, subrayó.

El encuentro dejó en claro la fortaleza de la organización sindical y la importancia de sostener la unidad federal en la defensa de los derechos de la Sanidad.