La salteñidad al palo: Diputados buscan instituir el día de los salteños destacados

El próximo martes, en la Cámara de Diputados, se debatirá un proyecto de ley que busca instituir el 17 de junio de cada año como fecha oficial para reconocer la trayectoria de salteñas y salteños destacados en diversos ámbitos de la sociedad.

La iniciativa, registrada bajo el expediente Nº 91-50.207/24, es de autoría del diputado provincia Adrián Valenzuela, y propone que la fecha sea destinada a homenajear a quienes se destaquen en los campos de la salud, educación, ciencia, cultura, arte, deporte, política o en la defensa de los derechos consagrados en la Constitución Provincial.

En la fundamentación del proyecto, Valenzuela destacó que Salta cuenta con una amplia diversidad de profesionales que, con esfuerzo y dedicación, han contribuido al crecimiento económico, cultural y social de la provincia.

“Estas personalidades representan un activo invaluable para la comunidad. Reconocer públicamente sus logros no solo otorga el merecido homenaje, sino que también inspira a otros a alcanzar la excelencia en sus propias carreras”, subrayó entre los considerandos.



Agregaron que este tipo de reconocimientos funcionan como un estímulo al desarrollo profesional y como un mensaje claro de que el compromiso y el talento son valorados por la sociedad. Además, resaltaron que la ceremonia anual promovería el sentido de comunidad y pertenencia, reuniendo a los salteños en torno a un evento positivo y constructivo.

La propuesta también busca fortalecer la confianza en las instituciones, promover la ética en el ejercicio de las profesiones y crear un ambiente propicio para la innovación y el crecimiento en distintos sectores.

De aprobarse, cada 17 de junio la Legislatura Provincial impulsará una ceremonia oficial para distinguir a las salteñas y salteños que se hayan destacado en sus trayectorias, consolidando así un espacio de reconocimiento y motivación para toda la comunidad.