Fútbol salteño y nacional, ¿cómo será el calendario deportivo de este fin de semana?

Este fin de semana hay de todos, desde los equipos salteños que militan en la B Nacional hasta el Mundial Sub 20 en dónde Argentina jugará un partido imperdible, pasando por los duelos de la Primera Nacional.

Mañana sábado Gimnasia y Tiro de Salta visitará a Racing de Córdoba buscando una mejor posición para el reducido. La cita será a las 15:30.

Esa misma noche, en el Mundial Sub 20 Argentina se medirá con Italia en un nuevo partido por el Grupo D a las 20:00.

El domingo, Boca recibirá a Newells desde las 19:00. "Los xeneizes" buscarán ganar para no quedar lejos de la punta del Grupo A con tan sólo 5 fechas más por jugarse.

En la vereda de en frente, River visitará Rosario en dónde se enfrentará a Rosario Central desde las 21.15. Un partido en dónde Central querrá confirmar su hegemonia en el Grupo B, mientras que los dirigidos por Gallardo intentarán hacer valer el envión ganado tras su victoria frente a Racing en Copa Argentina.

Más temprano ese día, a las 15:30 Central Norte recibe a Estudiantes de Río Cuarto. "Los Cuervos" quieren despedir bien este torneo tras su ascenso, sin riesgos de descender pero sin poder seguir peleando por un ascenso al que si aspiran los córdobeses.