Luego de los incidentes en Santa Fe, Milei se reunió con el gobernador de Entre Ríos

Luego de su paso por la provincia de Santa Fe donde tuvo que suspender su acto por incidentes con militantes de izquierda, Javier Milei arribó a la capital de Entre Rios y fue recibido por el gobernador.

Según lo anunciado hasta el momento, en Paraná habrá una convocatoria a militantes y simpatizantes libertarios en la costanera. La cita será en Laurencena y Acuerdo de San Nicolás, un punto estratégico en el medio de la avenida. Allí podrían realizarse una caminata y luego un acto.

Además, está previsto que se encuentre a solas con el gobernador Rogelio Frigerio, con quien logró sellar un frente electoral para los comicios del 26.

Según explicaron fuentes de la organización, la intención es que el Presidente “vuelva a la esencia de 2023, mostrándose como uno más, que salude y esté cercano a la gente”.

Indican desde Entre Ríos que habrá un fuerte operativo policial luego de lo sucedido en Santa Fe, ya que el presidente irà a la parte céntrica de la ciudad y se deben tomar las medidas de seguridad correspondiente luego de que las últimas apariciones del primer mandatario estuvieran marcadas por los incidentes. (Infobae/LNP)