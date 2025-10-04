El crédito no reacciona: Freno en préstamos personales y morosidad en niveles récord

El crédito en pesos volvió a mostrar señales de estancamiento en septiembre. Según un informe de First Capital Group basado en datos del Banco Central (BCRA), el saldo total de préstamos en moneda local alcanzó los $82,8 billones al cierre del mes, lo que representó una mejora real de apenas 0,6%. Se trata del segundo peor desempeño mensual desde marzo de 2024, superado solo por el de agosto.

La debilidad se concentró en los segmentos comercial y personal, que explican más del 80% del total. En el caso de los préstamos comerciales, se registró el tercer retroceso real consecutivo. Guillermo Barbero, socio de First Capital, atribuyó esta dinámica al fuerte aumento de la tasa activa, que llevó a los tomadores a actuar con cautela, cancelando operaciones y evitando renovar líneas de crédito. Además, señaló que la oferta de nuevos financiamientos se redujo ante la incertidumbre sobre las condiciones monetarias de los próximos meses.

En el segmento de préstamos personales se observó un avance real marginal de 0,2%, el más bajo desde marzo de 2023. Barbero destacó que este freno resulta significativo porque se trata de un rubro que había crecido de forma sostenida en los últimos 18 meses. El encarecimiento del crédito y el aumento de la morosidad llevaron a las entidades a restringir su oferta.

Algunos rubros mostraron un comportamiento distinto. El financiamiento con tarjetas creció 1,2% respecto de agosto, impulsado por promociones comerciales y planes de cuotas sin interés. Los créditos hipotecarios y prendarios registraron incrementos más marcados, de 8,5% y 2,1% respectivamente, aunque su peso sobre el total sigue siendo reducido. Los hipotecarios, en particular, son el segmento de mayor crecimiento porcentual en el último año.

Las tasas de interés continúan en niveles elevados. La tasa nominal anual de los préstamos personales cerró septiembre en 76,4%, prácticamente sin cambios frente a agosto, muy por encima de la inflación proyectada del 25% para los próximos 12 meses. En paralelo, la morosidad en el segmento familias alcanzó en julio el 5,7% del total, el valor más alto desde 2010, lo que limita aún más la expansión del crédito en un contexto de demanda débil y condiciones financieras restrictivas.

