Balance de operativos sorpresa: Casi 5 mil infracciones a conductores y más de 200 secuestros

Los operativos se realizaron durante todo el mes en distintos puntos estratégicos de la capital. Las principales infracciones detectadas fueron por falta de documentación y alcoholemia positiva. Desde la Municipalidad destacaron que las acciones buscan reforzar el orden y la seguridad vial.

En el marco del plan de control permanente que lleva adelante la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial, durante septiembre se labaron 4.932 infracciones y se secuestraron 233 vehículos. Los procedimientos se desplegaron en diferentes sectores de la ciudad con el propósito de mejorar la circulación vehicular y reducir los índices de siniestralidad.

Las infracciones más frecuentes estuvieron vinculadas a la falta de documentación obligatoria, maniobras indebidas y la detección de conductores con alcoholemia positiva.

Desde el área remarcaron que este tipo de controles se vienen realizando de manera constante desde el inicio de la gestión municipal, y que los operativos continuarán en forma sorpresiva en puntos considerados críticos, con el objetivo de garantizar el orden y la seguridad tanto de los conductores como de los peatones.