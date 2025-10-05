Choque en cadena y una camioneta incrustada en famosa esquina salteña: Otro fin de semana con accidentes

Nuevamente, el fin de semana en la capital salteña estuvo marcado por siniestros viales, una problemática que suele agravarse durante los días de descanso y que, en muchos casos, tiene como causa la alcoholemia positiva.

Durante la jornada del sábado se registró un choque en cadena sobre la Circunvalación Oeste, por motivos que aún se investigan. El siniestro generó un importante embotellamiento y desvío del tránsito hacia la colectora, aunque no se reportaron oficialmente personas heridas.

En tanto, en la madrugada del domingo, alrededor de las 5 de la mañana, una camioneta perdió el control e impactó contra una reconocida esquina de la ciudad de Salta. Según testigos, el parabrisas del vehículo quedó completamente destruido producto del impacto. Al lugar acudieron las autoridades policiales y de tránsito, aunque hasta el momento se desconoce el estado del conductor y si hubo otros involucrados.

Los episodios reavivan la preocupación por la reiteración de accidentes los fines de semana, muchos de ellos vinculados al consumo de alcohol al volante. Desde los organismos de seguridad vial reiteran la importancia de conducir con responsabilidad y respetar las normas de tránsito para evitar tragedias.