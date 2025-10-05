Demoran a dos jóvenes de 18 y 19 años por circular en motocicletas con pedido de captura por robo

Dos hombres fueron demorados. El procedimiento fue en la tarde de ayer en avenida Belgrano y 25 de Mayo. Intervino la Fiscalía Penal local.

Efectivos de la División Motorista de Emergencia Policial de Capital, en el marco de un patrullaje preventivo en avenida Belgrano y 25 de Mayo, detectaron a dos jóvenes que se desplazaban en diferentes rodados sin dominio.

En ese contexto, se verificó que ambas motos presentaban pedido de secuestro por robo.

Los conductores de 18 y 19 años, junto a los rodados quedaron a disposición de la Justicia

Intervino la Fiscalía Penal 2.