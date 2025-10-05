Demoran a dos jóvenes de 18 y 19 años por circular en motocicletas con pedido de captura por robo

Demorados picadas 01
Imagen ilustrativa.

Dos hombres fueron demorados. El procedimiento fue en la tarde de ayer en avenida Belgrano y 25 de Mayo. Intervino la Fiscalía Penal local.

Efectivos de la División Motorista de Emergencia Policial de Capital, en el marco de un patrullaje preventivo en avenida Belgrano y 25 de Mayo, detectaron a dos jóvenes que se desplazaban en diferentes rodados sin dominio.

En ese contexto, se verificó que ambas motos presentaban pedido de secuestro por robo.

Los conductores de 18 y 19 años, junto a los rodados quedaron a disposición de la Justicia

Intervino la Fiscalía Penal 2.

