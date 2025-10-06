Central Norte ya piensa en la reestructuración del plantel para el proximo año

En el cierre de la temporada y en medio de la emotiva despedida de Diego Magno, Central Norte cayó 2 a 1 y ya pone la mirada en la reestructuración del plantel para el próximo año.

Tras la derrota, el entrenador Pablo Fornasari dialogó con InformateSalta y realizó un balance del rendimiento de su equipo: “Me quedo con que el equipo mantuvo la categoría, eso es lo más importante que podemos destacar ahora. En esta división, si no corrés y no trabajás cada partido, la pasás mal. Los detalles terminan marcando la diferencia”, aseguró.

Sobre el desempeño colectivo, el DT agregó: “El equipo hizo un gran trabajo desde nuestra llegada. Una vez conseguido el objetivo, empezamos a fallar en aspectos donde antes éramos sólidos. Por ejemplo, en casa nos convirtieron varios goles de pelota parada, algo que antes defendíamos bien. Terminamos con el vaso medio lleno: logramos mantenernos y ahora debemos enfocarnos en armar un equipo competitivo para la próxima temporada.”

Fornasari también tuvo palabras de reconocimiento para el arquero Vázquez: “Cuando le tocó responder, lo hizo de la mejor manera. Mantuvo la valla invicta durante nueve partidos. Es un chico con mucho potencial, y esta experiencia —sobre todo en los últimos encuentros— le va a servir para crecer.”

Finalmente, el DT adelantó cómo será el trabajo de pretemporada: “Nos reuniremos en el club para definir casos puntuales de continuidad. El plantel fue licenciado hasta el 3 de noviembre, cuando retomaremos los entrenamientos con los jugadores que siguen, más 12 chicos de inferiores que hemos seleccionado.

"Trabajaremos hasta el 20 de diciembre y volveremos el 5 de enero para iniciar la pretemporada.”