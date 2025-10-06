Atacada por un pitbull, tuvo que hacerse injertos y soportar infecciones en sus piernas

Los ataques de perros, sean de razas peligroas o no, son hechos que vienen dando que hablar y están relacionados siempre con la "tenencia responsable" de animales. Quien no cuida o preserva los animales causa daños a terceros y parece que aún no se toma conciencia y es lo que le tocó vivir a una jovencita de Campo Quijano en Julio de este año, cuando transitaba en bicicleta por una calle del pueblo.

Según cuenta Rocío hermana de la joven, ese día María José, fue atacada por tres perros -entre ellos un pitbull- en B° Libertad. La joven circulaba al final de la calle Independencia esquina islas Malvinas, detrás del Polideportivo Bulila Diez, una zona muy transitada por jóvenes y niños que realizan actividades deportivas. Ella iba a su clase de matemáticas y no presintió lo que le estaba por suceder, cuenta que: "Primero un perro negro le ladró al llegar, luego un perro blanco le mordió el tobillo y enseguida salió el pitbull del domicilio de la familia Flores, que la tiró de la bicicleta y la atacó sin soltarla.

Cuenta que su hermana: "Gritó desesperada hasta que un vecino de una cuadra más allá la escuchó y la ayudó. La familia dueña del perro nunca salió”. Tras el brutal ataque del pitbull, los dueños del animal se hicieron cargo del tiempo no trabajado de María José, pero luego asegura que: "Se lavaron las manos diciendo que eran trabajadores independientes y no tenían plata."

A todo esto, cuenta que "Las heridas se infectaron y tuvimos que comprar insumos porque el hospital no tenía. María José tuvo que someterse a injertos y recién ahora está de alta, aunque con marcas en el cuerpo, y le quedaron miedos, un daño emocional y psicológico."

La familia asegura que estos perros ya atacaron a otras 10 personas, y que el dueño del pitbull no tiene control del animal, que sigue siendo peligroso. “Este señor nunca se dio cuenta el daño que causó. Solo queremos advertir a los vecinos: tengan cuidado al caminar por las vías en esa zona o por la independencia, porque ese perro sigue por ahí" cerró por La Llave del Portal.