¡Ladrón capturado! Intentó robar en una verdulería y los empleados lo atraparon

En San José de Metán tuvo lugar un ilícito cuando un joven ingresó a robar en una verdulería, pero fue atrapado por los empleados del lugar.

El local ubicado en la intersección de calle José Ignacio Sierra y Alvarado, fue blanco de un delincuente, mayor de edad que fue demorado por los trabajadores hasta llegar la Policía.

Lamentablemente no es la primera vez que el local fue atacado por delincuentes, ya que en su haber lleva más de una veintena de robos, informó El bueno y el Malo.

“Diez de la noche entrándonos a robar, a las tres de la tarde, a toda hora nos entran a robar” decía el sujeto mientras filmaba la escena donde el ladrón se encontraba tendido en el suelo con uno de los empleados reteniéndolo.