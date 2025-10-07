¡El peor hijo! Le robó a su propia madre la garrafa que usaba para cocinar

A partir de un llamado al Sistema de Emergencias 911, personal de la Poliicía Motorizada de Metán acudió al Barrio Matadero es que una vecina reportó un robo.

Al llegar los oficiales se entervistaron con la mujer que hizo la llamada quien les comentó que le robaron una garrafa de más de 15Kg y señaló como presunto responsable a su propio hijo.

Los uniformados identificaron al joven quien sostuvo que la garrafa la había dejado como empeño en otra vivienda. El personal policial se dirigió al domicilio indicado dónde una mujer sostuvo haber comprado la garrafa por $30.000, al explicarle la situación la mujer devolvió el artefacto.

Según seañaló ElBuenoyElMalo el joven se encuentra demorado y el elemento recuperado fue puesto a disposición de la justicia.