El gobierno pidió reimprimir las boletas de Espert: Se gastarían $10 millones

Tras la sorpresiva baja de José Luis Espert como candidato a diputado nacional, La Libertad Avanza trabaja contrarreloj para oficializar el reemplazo del economista por el diputado del PRO Diego Santilli, quien encabezará la lista de la alianza en la provincia de Buenos Aires de cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre.

El proceso, sin embargo, enfrenta dificultades legales y económicas. Los equipos jurídicos del oficialismo aseguran que los costos de reimpresión —estimados en más de 10 mil millones de pesos— deberían ser cubiertos por el Ministerio del Interior, aunque algunos dirigentes admiten que el partido podría tener que asumir parte del gasto.



La definición final quedará en manos del juez electoral Alejo Ramos Padilla, ya que el Código Nacional Electoral, en su artículo 63, establece que las impugnaciones o modificaciones deben presentarse al menos 60 días antes de los comicios, un plazo que ya fue superado.

Pese a ello, desde el oficialismo piden flexibilidad. “Si no habilitan, van a vulnerar los derechos electorales de transparencia de los ciudadanos”, advirtió un funcionario de La Libertad Avanza, quien aseguró que “reimprimir las boletas demora solo ocho días”.