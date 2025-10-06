Diputados analizarán mañana un proyecto para declarar la emergencia en servicios públicos

Este martes en una nueva sesión de la Cámara de Diputados, se debatirá una iniciativa del representante por el departamento de General Güemes, Germán Rallé.

Se trata de un proyecto de declaración que solicita al Poder Ejecutivo Provincial declarar la emergencia en materia de servicios públicos y suspender, por el plazo de tres meses, los cortes de agua y energía eléctrica a los ciudadanos en situación de vulnerabilidad social.



La iniciativa, registrada bajo el Expediente Nº 91-53.060/25, busca proteger a los sectores más afectados por la crisis económica y garantizar el acceso a servicios esenciales durante el período de emergencia.

Entre los considerandos, legislador, destacó que la medida apunta a brindar alivio temporal a familias que no pueden afrontar el pago de las tarifas, priorizando el derecho a condiciones de vida dignas.