Fuerte accidente en el centro de la ciudad: Un motociclista herido

En horas de la tarde se produjo un nuevo accidente de tránsito en la ciudad. En esta ocasión, en avenida Bicentenario de la Batalla de Salta, un automóvil impactó contra una moto.

El accidente dejó al motociclista herido, que debió recibir asistencia por parte del personal del SAMEC. El impacto se dio en Av bicentenario y Toribio Tedin.

Debido al accidente, se registraron cortes en el tránsito en los alrededores del lugar, para agilizar el tránsito vehicular.