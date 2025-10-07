Ciclo Lectivo 2026, ¿faltan asientos?: Largas filas para inscribir en la Escuela 25 de Mayo

Desde ayer, padres y tutores hacen largas filas para conseguir un lugar en la Escuela Secundaria 25 de Mayo, en la ciudad de Salta. Algunos llegaron desde muy temprano, incluso a las 5 de la mañana, para asegurarse un asiento para sus hijos de cara al ciclo lectivo 2026.

La elección del colegio responde a distintos factores: cercanía, seguridad, estructura y buenas referencias. Además, muchos padres destacaron que se trata de una alternativa frente a la falta de vacantes en otras instituciones.

Liliana Suárez, directora de la escuela, explicó en diálogo con CNNSalta que para el turno mañana hay solo 35 vacantes disponibles, y el resto de los alumnos pasaría al turno tarde. En total, la escuela ofrece 90 asientos. “Ellos vienen, presentan la documentación necesaria, se hace una entrevista y, previo acuerdo de convivencia, quedan inscriptos. Tenemos una modalidad en Ciencias Sociales y Humanidades”, detalló.

La escuela también ofrece una cartilla de nivelación que será utilizada en 2026 como diagnóstico por los profesores para evaluar los contenidos. Suárez aclaró que la inscripción presencial ya no es obligatoria, ya que ahora se puede realizar de manera virtual, aunque muchos padres continúan haciendo fila como estaban acostumbrados.