La inesperada decisión que tomó Marcelo Gallardo con el plantel de River tras perder frente a Rosario Central

Tras la derrota ante Rosario Central, River bajó al tercer puesto de la tabla anual y, por ahora, solo clasificaría a la Fase 2 de la Libertadores. Pese a esto, mantiene una vía directa en la Copa Argentina, donde está en semifinales y a solo dos partidos de asegurarse un cupo en la fase de grupos del certamen continental.

Marcelo Gallardo decidió dar dos días libres al plantel antes de retomar los entrenamientos completos este miércoles, con la mente puesta en el duelo del domingo ante Sarmiento. La intención es que los jugadores lleguen descansados y con foco a los próximos compromisos.

Las ocho bajas que tendrá River Plate ante Sarmiento

Para enfrentar al Verde, River no podrá contar con Gonzalo Montiel, Marcos Acuña, Lautaro Rivero, Matías Galarza, Juan Fernando Quintero y Kevin Castaño, todos convocados a sus selecciones. Además, Maximiliano Salas y Juan Carlos Portillo están suspendidos por tarjeta roja.

La situación de Sebastián Driussi y Enzo Pérez está cerca de resolverse, mientras que el cuerpo técnico se mantiene cauto respecto a los retornos de Maximiliano Meza y Gonzalo Martínez.

Próximos compromisos clave

River tendrá un calendario exigente de acá a fin de año. Tras recibir a Sarmiento, visitará a Talleres en Córdoba y será local frente a Gimnasia de La Plata. El Superclásico en La Bombonera será el duelo decisivo que podría definir su clasificación a la Copa Libertadores por tabla anual.

La primera fase del Clausura cerrará visitando a Vélez en Liniers, mientras que la Copa Argentina lo tendrá enfrentando a Independiente Rivadavia en semifinales, con fecha tentativa para el 24 de octubre en Córdoba o Santiago del Estero.