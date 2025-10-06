El dólar oficial cerraría el año por encima de $1530 según el Banco Central

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) difundió los resultados del Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM), que reúne las proyecciones de más de 40 consultoras y entidades financieras del país.

Según el informe, los analistas prevén que el dólar oficial cierre 2025 en $1536, tras ubicarse en $1440 en octubre y $1499 en noviembre, lo que implicaría una aceleración en el ritmo de devaluación respecto de meses previos.

En materia de precios, los consultores estimaron que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre se ubicó en 2,1%, mientras que para octubre proyectan una suba del 2%, con una inflación acumulada en torno al 30% para todo el año.

De cumplirse estas previsiones, el proceso de desinflación continuaría en los primeros meses de 2026, con variaciones mensuales estimadas de 1,9% en enero, 1,7% en febrero y 1,7% en marzo

El dato oficial del INDEC correspondiente a septiembre se conocerá el martes 14 de octubre.