¡Hugo necesita tu ayuda! Necesita vacunas que cuestan $2 millones cada una

La historia de Hugo, un bebé salteño de apenas un año, conmueve a la comunidad. Su mamá, Agustina Fernández, contó en diálogo con Multivisión Federal que el pequeño padece síndrome de Soto, una enfermedad genética poco frecuente, similar al gigantismo, que provoca un crecimiento excesivo y serios problemas de salud.

“Le diagnosticaron a mi hijo con el síndrome de Soto. Chocaron mis genes con los de su papá. Lo que estamos necesitando es una vacuna que sale dos millones de pesos; necesita dos dosis”, explicó Agustina.

La madre detalló que los papeles para gestionar la medicación ya fueron enviados a Nación, pero el trámite puede demorar hasta cuatro meses, y el tratamiento es urgente.

“Queríamos que empiece el 5 de octubre, no puede tardar. Tiene que aplicársela todos los 5 de cada mes”, señaló con preocupación.

El panorama es complejo: “Hay una posibilidad con las inyecciones que pueda que no camine. Él no tiene pensión ni los trámites de discapacidad, queríamos ver la posibilidad de que nos den una mano con eso”, expresó.

Conmovida, pidió colaboración a la comunidad salteña: “Todos queremos que nuestros hijos estén sanos, así que no tuve opción más que salir a pedir ayuda. Es muchísima plata y no sé de dónde la sacaría”.

Agustina finalizó con un mensaje lleno de esperanza:“Mi hijo depende de esta vacuna. Es su oportunidad para vivir mejor y desarrollarse. Gracias a todos los que puedan ayudarnos”.

Cómo colaborar: