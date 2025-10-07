Vendía drogas en un boliche en Moldes, la fraccionaba en el baño

Durante el fin de semana, se logró detener y secuestrar droga, que al parecer se comercializaba dentro de un boliche en Coronel Moldes.

Según reporta Norte Visión, en un boliche bailabe, ubicado en la Banda, Coronel Moldes, detectaron al sujeto mayor de edad fraccionando estupefacientes, al parecer para la venta en el interio de un baño del lugar.

Alertada la policía, llegó personal idóneo, que procedieron al secuestro de 3 bolsas de 1 gramo de marihuana y a la detención del hombre.