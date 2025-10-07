Un remisero fue emboscado por una patota: Detuvieron a un sospechoso

Este lunes un joven de 25 años fue imputado por el delito de robo agravado por haberse cometido en poblado y en banda. Su detención llegó tras haber estado profugo durante varios meses. El hombre no actuó solo, al menos cuatro personas más lo ayudaron y los mismos aún no fueron identificados.

El ahora imputado junto a cuatro complices que aún no fueron identificados asaltaron a un remisero en barrio Progreso el pasado 16 de marzo.

El fiscal penal 5, Federico Jovanovics, solicitó al Juzgado de Garantías 3 la prisión preventiva para el acusado que desde un punto de la ciudad solicitó el servicio y pidió al conductor que sea llevado a la zona oeste baja de la ciudad. En destino habría abordado por la fuerza al conductor a quien le arrebató por la fuerza la llave del vehículo y con la intervención de quienes serían sus complices, lo redujeron.

En la denuncia detalla que lograron sustraerle dinero en efectivo, documentos, pertenencias personales y prendas de vestir. La secuencia fue registrada por cámaras de seguridad, lo que permitió identificar al sospechoso y reunir elementos probatorios suficientes para la imputación, según publicó FMProfesional.

El delito investigado contempla una pena mínima superior a cinco años de prisión, lo que torna inaplicable una condena condicional.