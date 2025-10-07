Auditoría al SAMEC: Médicos cobraban $3.800.000 por vuelos sanitarios que no hacían

Salud07/10/2025
vuelo sanitario ok
Imagen ilustrativa

El ministro de Salud, Federico Mangione, brindó detalles en Radio Salta sobre la auditoría que se realizó en SAMEC tras la llegada del nuevo director. 

Una de las irregularidades que detectaron se encuentra en los vuelos sanitarios debido a que médicos cobraban por mes hasta $3.800.000 pesos y no los realizaban. “Bajamos, en vez de 240 le pagamos 30 horas de guardia por tener la disponibilidad y la permanencia en esa semana para poder viajar” detalló sobre la decisión que se tomó para reducir costos. 

mangioneMangione, sobre los anestesistas: "No quiero publicar los números, pero los tenemos"


Mangione explicó que “ellos decían que estaban trabajando por estar disponibles, pero no es así”. Adelantó que de detectar irregularidades se avanzará en denuncias penales contra los implicados. 

“No le estamos quitando trabajo, cobraban $3.800.000 y no volaban. Le estamos quitando los beneficios que tenían” sentenció. 

