Salta tendrá su propia residencia en Salud Mental y Consumos Problemáticos

Hoy, desde el Ministerio de Salud Pública comunicaron, mediante la resolución 1.865, la creación de la Residencia Interdisciplinaria en Salud Mental y Consumos Problemáticos. Dicha práctica tendrá sede en la Secretaría de Salud Mental y contará con el objetivo de formar profesionales en la materia con un abordaje integral, interdisciplinario y comunitario.

La decisión fue tomada debido al retiro de financiamiento por parte del Ministerio de Salud de la Nación, que decidió no otorgar los fondos nacionales para las "Residencias Interdisciplinarias en Salud Mental" y las "Residencias Interdisciplinarias en Salud Mental Comunitaria" (RISaM/RISaMC) a partir del ciclo de ingreso 2025.

En palabras de Martín Teruel, secretario de Salud Mental y Adicciones: “La salud mental y los consumos son problemáticas socio-sanitarias complejas”. En este sentido continuó, “el gobernador Gustavo Sáenz dio un paso al frente, con una visión estratégica, porque la formación, la capacitación, el desarrollo de residencias, la especialización de los profesionales son los que van a atender a la gente en los hospitales y en los distintos ámbitos de la salud, lo cual es clave en nuestra provincia”.

Sobre las nuevas recidencias provinciales

Serán llevadas a cabo en la Secretaría de Salud Mental y Adicciones y tendrán una duración de tres años. Para acceder a estas, el Gobierno lanzará las convocatorias desde mañana hasta el día 13. La inscripción y presentación de documentos se llevará a cabo desde el 14 hasta el 17 de octubre, en el horario de 8 a 13. Mientras tanto, el examen de ingreso será el 27 de octubre, de 9 a 10:30.