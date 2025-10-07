Villada sobre la denuncia a TransNOA: “Esto se resuelve con más inversión”

El ministro de Gobierno de la provincia, Ricardo Villada, aseguró en diálogo con CNN Salta, que la denuncia en contra de TransNOA no existiría si desde Nación se realizasen obras para el interior del país.

“Esto se resuelve con más inversión” afirmó el ministro, detallando que se necesita más generación de energía en el norte de la provincia debido al crecimiento que ha tenido. “Si no hay más generación en la zona van a seguir los problemas” alertó.

“Las obras no se hacen porque no pasan de la General Paz"

Villada apuntó en la entrevista a los funcionarios de Nación, a quienes acusó de entorpecer los canales diálogo y las gestiones. “Las obras no se hacen porque no pasan de la General Paz. Lo que hay que exigir, y es el objetivo del Ente con la denuncia, es que se hagan las obras” afirmó.

“TransNOA deberá conseguir las obras e invertir en un tema tan crítico como lo es la energía y no estamos pidiendo desequilibro fiscal. El no hay plata tiene que tener un límite” cuestionó Villada.