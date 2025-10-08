Tartagal: La Policía secuestró una moto por irregularidades

Policiales08/10/2025
motorobadasoli
Imagen ilustrativa

El lunes durante un patrullaje preventivo en barrio Centro, un joven fue puesto a disposición de la justicia debido a que fue encontrado a bordo de una motocicleta que tenía el número de motor adulterado.

Fueron los efectivos de la División Motoristas de Emergencias Policiales de Tartagal quienes en el marco de un patrullaje preventivo en calle Rivadavia y Richieri en barrio Centro, al fiscalizar una moto, constataron que poseía la numeración del motor adulterada.

En ese contexto, un joven de 19 años fue puesto a disposición de la Justicia, junto al rodado que fue secuestrado.

