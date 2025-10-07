Primera Nacional: Gimnasia y Temperley se jugará sin público visitante

El partido entre Gimnasia y Tiro y Temperley, correspondiente a la próxima al reducido por el ascenso a primera división de la Primera Nacional, se disputará solo con público local, según confirmó a InformateSalta, Mauricio Chaneton, presidente de la Subcomisión de Fútbol del club salteño.

“Nosotros, desde el club, no pedimos la habilitación del público visitante. Solamente queremos jugar con público local y tampoco recibimos ningún pedido formal de la gente de Temperley para recibir ninguna cantidad de hinchas de ellos, así que se va a jugar con público local nada más”, afirmó Chaneton.



De esta manera, el encuentro en el Estadio Michel Torino se desarrollará únicamente con hinchas de Gimnasia y Tiro en las tribunas.

El partido es clave para las aspiraciones del equipo salteño en el retorno a la máxima categoría del fútbol argentino.