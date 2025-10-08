Gimnasia y Tiro se prepara para jugar ante Temperley con un regreso esperado

Semana corta y cargada de expectativa para Gimnasia y Tiro, que ya palpita el cruce frente a Temperley en el inicio del reducido. Con una gran campaña y números que confirman el nivel competitivo que ha demostrado el equipo a lo largo del torneo.

El equipo de “Tete” Quiroz consiguió números que ilusionan: durante la primera fase regular, cosechó una racha invicta de 15 partidos como local, con diez victorias y cinco empates, consolidando su fortaleza en casa, este sábado desde las 20:30 en el estadio Michel Torino.

En cuanto al armado del equipo, hay varias novedades. La buena noticia para el técnico es la recuperación de Lautaro Gordillo, quien superó su lesión y estará disponible para el sábado. Desde su regreso al club, el delantero logró ganarse el puesto y se convirtió en una pieza clave para el esquema de Quiroz.

Además, se espera hasta último momento la evolución de Gabriel Díaz, defensor que se consolidó como parte de una de las mejores duplas del campeonato junto a Manuel Guanini. Después la buena noticia es que tiene el plantel a disposición para el trascendental partido.