CNN Salta llega a Campo Quijano



CNN Salta sigue fortaleciendo su propuesta de llevar la radio a las comunidades del interior, destacando la riqueza cultural, histórica y social de cada rincón de la provincia.

El próximo jueves 9 de octubre, desde las 7 de la mañana, la glorieta de la plaza principal de Campo Quijano será el punto de encuentro para una nueva transmisión en vivo del ciclo “CNN Rodante”, que reunirá al equipo de CNN Radio e Informate Salta.

Durante La Mañana de CNN Salta, los periodistas Yanina Carrieri, Agustín Fernández y José Corbacho conducirán una edición especial del programa, acompañados por móviles en directo desde distintos puntos emblemáticos de la localidad. A lo largo de la jornada, se compartirán noticias, entrevistas y curiosidades que reflejan la vida cotidiana y el espíritu de la comunidad.

El ciclo busca poner en valor la identidad local y difundir los lugares más representativos de cada municipio, generando espacios de encuentro con vecinos, instituciones y protagonistas de la historia regional.

Con esta nueva parada en Campo Quijano, CNN Rodante reafirma su compromiso de acercar la radio a la gente, construyendo un puente entre los oyentes y la diversidad cultural, social e histórica que distingue a la provincia de Salta.