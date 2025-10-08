Gabriela Flores, de LLA: “Habrá cosas que mejorar, pero la culpa de todo no es de Milei”

La candidata a diputada nacional por La Libertad Avanza, Gabriela Flores, dialogó con CNN Salta -94.7 MHZ- y expresó su preocupación por el clima de tensión que atraviesa la campaña electoral, al tiempo que defendió las políticas del Gobierno nacional y su mirada sobre la situación económica.

“Preocupa la cantidad de violencia que hay en campaña, tanto para nosotros como para la sociedad. Hay sectores muy difíciles, sobre todo cuando hay hostigamiento”, afirmó Flores. La candidata relató un episodio reciente ocurrido durante una recorrida en el interior provincial.

“El otro día estuvimos en una feria en Cerrillos, y en un momento una persona comenzó a filmar y gritar. Después ese video se tituló como un escrache, pero fue solo una persona que se desubicó”, explicó.

Flores también cuestionó el trato recibido por parte de algunos medios de comunicación:





“Hay un medio que me trató de valijera"

"Dijeron cosas muy desagradables mías y de Emilia (Orozco). Soy periodista igual que ustedes, y me extraña mucho que la política se sume a una campaña sucia. Me ha costado mucho hacer mi trabajo, he perdido mi empleo. No es sencillo”.

En cuanto a las principales demandas que escucha de los vecinos, señaló: “Nos hablan de los impuestos, de la falta de trabajo. Hay una reforma impositiva en marcha, y desde nuestra posición queremos que haya empleo en blanco.”

La candidata libertaria remarcó la necesidad de aliviar la presión fiscal sobre las empresas: “Queremos acomodarnos a la región. En un buen país de Latinoamérica es difícil tener un empleado y pagar impuestos como en Argentina, los ahogamos con impuestos.”

Finalmente, Flores defendió la gestión del presidente Javier Milei: “Habrá cosas que hay que mejorar, pero la culpa de todo no es de Milei. El país estaba reventado cuando asumió.”