El cura influencer Luis Zazano visitará hoy la Parroquia de Vaqueros

“Algo bueno está por venir”—con esta frase, el Padre Luis Zazano, un joven y vibrante sacerdote argentino, ha cautivado a miles de personas en el mundo digital. Con su cerca de 400.000 seguidores en Instagram, su historia, profundamente arraigada en la fe y la humanidad, nos recuerda que incluso en tiempos de aislamiento, la conexión, la comunidad y la esperanza pueden florecer a través de las pantallas.

“El mundo digital no es el enemigo—es un nuevo campo de misión”, afirma el Padre Luis. Su camino comenzó en 2013, experimentando con WhatsApp y Facebook, y en 2017 fundó Misioneros Digitales, una red global con más de 200 voluntarios en todo el mundo.



La pandemia de 2020 aceleró todo. “Instagram y TikTok se convirtieron en espacios fundamentales, no solo para entretener, sino también para reflexionar y alimentar la fe”, explica. Lo que él hace no se trata de ‘digitalizar la evangelización’—sino de evangelización digital: encontrarse con las personas donde están, en sus teléfonos, sus líneas de tiempo, sus scrolls.

“No buscamos fanáticos. Queremos que las personas se encuentren con Cristo—y a través de eso, con una mejor versión de sí mismos” agregó.

Este jueves 19:30 en su conferencia en la Parroquia Aparecida de vaqueros tratará sobre identidad, autoestima y autenticidad. Los interesados en sumarse deberán llevar un alimento no perecedero para ser destinado al comedor.