Reprogramaron el juicio por la Red Narco investigada en el penal de Villa Las Rosas

Estaba previsto que la última jornada de juicio que busca determinar la culpabilidad de 20 personas, acusadas de conformar una organización narcocriminal que operaba desde la Unidad Carcelaria 1, estaba prevista para hoy.

Finalmente, la jornada fue reprogramada para el miércoles 15 de octubre. Así, la semana que viene se podrá escuchar las últimas palabras de los involucrados y posteriormente la lectura del veredicto final.

La lectura del veredicto, inicialmente prevista para hoy, pero se reprogramó por duelo familiar de uno de los integrantes del tribunal.