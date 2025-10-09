Denuncian cobros irregularidades en rentas durante la gestión anterior en Cerrillos

El intendente de Cerrillos, Enrique Borelli, sostuvo a través de DíadeMiércoles que su gestión detectó cobros irregulares y un faltante millonario en el área de Rentas, correspondientes a la administración anterior. Según explicó, los hechos salieron a la luz durante una auditoría interna al padrón comercial.

El jefe comunal comentó que "había comercios con deudas desde 2017 o 2018 que mostraban recibos sellados, pero los pagos nunca ingresaban al sistema municipal".

Es en este escenario que el Ejecutivo abrió un sumario administrativo, sancionó al exdirector de Rentas y presentó una denuncia penal. Borelli dijo que el monto asciende a entre 8 y 9 millones de pesos.

“Encontramos duplicación de registros, cobros fuera del sistema y contribuyentes que figuraban con deudas ya canceladas. Muchos comerciantes no quisieron denunciar por falta de comprobantes”, detalló.

Mientras avanza la investigación por las irregularidades heredadas, la actual directora de Rentas, Gabriela Juárez, defendió el trabajo de control que lleva adelante la nueva gestión frente a los reclamos de algunos comerciantes, que realizaron una manifestación denunciando “clausuras indebidas y multas ilegales”.

“Estamos recorriendo todos los barrios, visitando los comercios y realizando actas de comprobación, no clausuras inmediatas. Queremos ayudar a los que no están habilitados a ponerse en regla”, explicó Juárez.

Para acompañar a los comerciantes en el proceso de regularización, el municipio implementó la Ordenanza N° 651. La norma ofrece facilidades para estar al día con la situación impositiva, incluyendo quitas de intereses y planes de pago accesibles, según informó NuevoDiario.