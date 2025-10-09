Fingió ser mujer para contactar por Instagram a un niño de 12 años

Un estudiante universitario de 28 se hizo pasar por mujer a través de una falsa cuenta de Instagram, donde contactó a un niño de 12 años.

La madre del menor descubrió que su hijo mantenía conversaciones de tono sexual, a través de la red social. Según contó, el imputado le había pedido al niño información acerca de su dirección, el colegio adonde concurría y el club que frecuentaba.

El estudiante usaba la cuenta “lu.a.mrtnz”, donde fingía ser una mujer.

El juez Maximiliano Troyano le concedió al imputado la suspensión de juicio a prueba por el término de dos años. También deberá donar durante cuatro meses útiles escolares a la Iglesia Virgen de Lourdes del barrio Intersindical, como así también resarcir a cada víctima con $1.500.000 de pesos.