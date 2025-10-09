Continúa activo el fuego en el cerro Elefante en San Lorenzo

Personal de bomberos de la Policía de Salta y Bomberos Voluntarios trabajan intensamente para sofocar el fuego en el cerro Elefante, en el municipio de San Lorenzo.

Los brigadistas trabajan en zonas de difícil acceso sobre el área serrana, donde el fuego continúa activo y donde ya se realizaron vuelos para conocer el alcance del incendio.

El foco ígneo se mantiene alejado del área urbana, pero se monitorea de forma permanente debido a las condiciones del terreno y los factores climáticos que podrían favorecer la propagación.