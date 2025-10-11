¿El fin del reinado de los jeans anchos? Esta tendencia de primavera trae un nuevo clásico

El reinado de los jeans anchos está llegando a su final. La moda europea ya anticipa el cambio que marcará la primavera 2025: los jeans ajustados vuelven con fuerza y prometen convertirse en la pieza clave de los looks urbanos y elegantes.

Después de varias temporadas dominadas por siluetas amplias y cómodas, el nuevo enfoque busca equilibrio entre comodidad, estilo y proporción, con prendas que realcen la figura sin perder versatilidad.

¿Por qué vuelven los jeans ajustados?

Los diseñadores más influyentes del continente apuestan por cortes ceñidos pero elásticos, que siguen la forma natural del cuerpo sin restringir el movimiento. El objetivo no es volver a la rigidez de los skinny jeans clásicos, sino reinventarlos con tejidos más cómodos y sostenibles.

Estos modelos estilizan la silueta, aportan un aire pulido y permiten combinaciones más armónicas con prendas superiores de volumen generoso: blazers estructurados, sweaters amplios o abrigos largos. El contraste entre lo ajustado y lo fluido crea un balance moderno y favorecedor.

Cómo combinarlos esta primavera

El nuevo jean ajustado se lleva con una elegancia relajada. Las principales combinaciones que se imponen son:

Botas altas o stilettos: estilizan y alargan visualmente las piernas.

Blazers oversize: logran un contraste sofisticado y profesional.

Sweaters amplios o cropped: añaden textura sin perder equilibrio.

Camisas blancas o de lino: aportan frescura y un toque minimalista.

Tapados largos o trenchs: completan un look urbano y refinado.

En cuanto a la paleta de color, predominan los denim oscuros, lavados sutiles y tonos índigo clásicos. Se dejan atrás los desgastes extremos y los tonos claros propios de los jeans amplios.

¿Qué pasa con los jeans anchos?

Aunque seguirán presentes en algunos estilos casuales, los jeans anchos pierden protagonismo frente a una estética más refinada y estructurada. La tendencia actual prioriza prendas que acompañen la silueta sin ocultarla, marcando una transición hacia un look más adulto y elegante.

El denim ajustado de 2025 no busca reemplazar la comodidad, sino redefinirla con estilo y actitud. Europa lo tiene claro: esta primavera, el equilibrio vuelve a ser el nuevo lujo.



