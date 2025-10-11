Gran Premio de EEUU de Fórmula 1: Cuándo corre Franco Colapinto y a qué hora es la carrera

Luego de Gran Premio de Singapur, los pilotos de Fórmula 1 se tomarán un descanso este fin de semana y retomarán la acción el domingo 19 de octubre con el Gran Premio de Estados Unidos, en Austin, Texas.

Después de finalizar 16° en el circuito de Marina Bay, Franco Colapinto continúa en la búsqueda de sus primeros puntos de la temporada. El joven piloto argentino representa a Alpine, un equipo que atraviesa un año difícil y que hasta el momento solo sumó unidades gracias a Pierre Gasly.

Tanto Colapinto como Gasly reconocen que necesitan mejorar el rendimiento, aunque la falta de competitividad del monoplaza complica las posibilidades del equipo francés, que marcha último en el campeonato de constructores.

Agenda del GP de Estados Unidos (horario argentino)

Viernes 17 de octubre

Prácticas Libres 1: 14:30 a 15:30

Clasificación Sprint: 18:30 a 19:15

Sábado 18 de octubre

Sprint: 14:00 a 14:30

Clasificación: 18:00 a 19:00

Domingo 19 de octubre

Carrera: 16:00

Circuito de las Américas

El Circuito de las Américas es uno de los trazados más modernos y emblemáticos del automovilismo mundial. Ubicado en Austin, Texas (Estados Unidos), combina curvas técnicas, grandes desniveles y una espectacular recta principal que lo convirtieron en una parada obligada para las principales categorías del motor.

Inaugurado en 2012, el COTA marcó el regreso del Gran Premio de Estados Unidos al calendario de Fórmula 1 tras cinco años de ausencia. Su diseño, obra del ingeniero Hermann Tilke en colaboración con Tavo Hellmund, se inspira en secciones icónicas de circuitos legendarios como Silverstone, Suzuka y Hockenheim.

Además de la Fórmula 1, el circuito alberga competiciones de MotoGP, IndyCar, NASCAR, F4 Estadounidense, F3 Américas, WRX y diversas carreras de resistencia.

Gran Premio de Estados Unidos 2024 en el Circuito de las Américas.

Datos clave:

Ubicación: Austin, Texas, Estados Unidos

Longitud: 5,513 km

Curvas: 20

Vuelta récord (F1): 1:36.169 – Charles Leclerc (Ferrari, 2019)

Capacidad: 120.000 espectadores

Inauguración: 21 de octubre de 2012

Escapatorias: Asfalto

Diseñador: Hermann Tilke

Eventos principales: Fórmula 1 (Gran Premio de Estados Unidos), MotoGP (Gran Premio de las Américas), NASCAR, IndyCar, WeatherTech SportsCar Championship, FIA WEC. /TN